4 октября, 10:29

В России проведут эксперимент по маркировке костылей и других средств реабилитации

Он пройдет с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации пройдет в России с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года. Постановление, регламентирующее его, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

В рамках эксперимента маркировка будет наноситься на трости, костыли, опоры и поручни, функциональные узлы протезов, противопролежневые матрацы и подушки, кресла-стулья с санитарным оснащением и некоторые другие виды реабилитационной продукции.

Основная задача - отработать обмен данными между поставщиками средств реабилитации и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это позволит сократить незаконный оборот средств реабилитации и обеспечить ими нуждающихся граждан.

Маркировка этих товаров будет идти в системе "Честный знак". Ее оператор будет проводить эксперимент на безвозмездной основе. Подписанное постановление необходимо для исполнения указания президента, которое глава государства дал в мае 2023 года. 

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