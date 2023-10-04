Крупнейшие банки РФ инвестируют в решения на основе ИИ около $1 млрд в год

Согласно исследованию ассоциации "Финтех", прибыль от вложений достигает $3 млрд в год

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Крупнейшие банки России совокупно инвестируют в развитие решений на основе искусственного интеллекта около $1 млрд в год, а прибыль от вложений достигает $3 млрд в год. Об этом говорится в исследовании ассоциации "Финтех".

"Крупнейшие банки России инвестируют в развитие решений на основе ИИ около $1 млрд в год, что составляет около 80 млрд рублей по состоянию на июль 2023 года. При этом рентабельность инвестиций достигает до $3 млрд или около 240 млрд рублей в год", - говорится в исследовании.

Помимо этого, по данным ассоциации, крупнейшие финансовые организации в России уже инвестировали в развитие ИИ более $10 млрд (около 600 млрд рублей) за последние 10 лет. Под крупнейшими банками подразумеваются пять крупнейших кредитных организаций в России по величине активов на конец 2022 года. В исследовании отмечается, что средние и небольшие российские финансовые компании вкладывают в реализацию портфеля проектов с ИИ лишь 100-300 млн рублей в год. Таким образом, крупнейшие банки РФ инвестируют ежегодно в развитие ИИ в 500 раз больше, чем любые другие компании на рынке.

Также из исследования следует, что исходя из совокупных эффектов на выручку компаний, для которых ИИ внес существенный эффект, рынок ИИ в 2022 году оценивается в 647 млрд рублей или $7,1 млн. Рост рынка составил 17,3% относительно 2021 года.