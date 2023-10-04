Пакистан ввел таможенную пошлину на товары для Афганистана

Она составляет 10%

ИСЛАМАБАД, 4 октября. /ТАСС/. Таможенный департамент Пакистана ввел пошлину в размере 10% на товары, доставляемые транзитом через пакистанскую территорию в Афганистан. Газета Doon назвала эту меру необходимой для борьбы с контрабандой, подчеркнув, что она должна предотвратить незаконный реверсный ввоз этих товаров в Пакистан.

Пошлину необходимо уплачивать заранее при декларировании товаров, ввозимых в Афганистан через пакистанскую территорию. Ей облагаются в основном доставляемые в Афганистан оборудование, текстиль, одежда, шоколад и другие кондитерские изделия, импорт которых был слишком велик и не объяснялся спросом афганских потребителей. По данным таможни, часть этих товаров после доставки в Афганистан переправлялась контрабандным путем назад в Пакистан. Это является нарушением соглашения о транзитной торговле Исламабада и Кабула.

"Стоимость товаров, доставляемых в Афганистан транзитом через Пакистан, составляет от $1 до $2 млрд в год, сейчас наблюдается значительный рост такого транзита. Мы ожидаем, что введение пошлин поможет пресечь контрабанду из Афганистана", - приводит издание слова представителя пакистанского таможенного департамента.

Как отмечает газета The Express Tribune, "Исламабад использовал таможенные пошлины в качестве своего рычага давления на Кабул, что ознаменовало собой серьезный сдвиг в политике Пакистана на фоне возросших в этом году террористических атак на его территорию из Афганистана".

После захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа 2021 года Исламабад отменил налоги и пошлины на различные товары, ввозимые в эту страну через территорию исламской республики. Решение о введении пошлины было принято на фоне уведомления МВД Пакистана о выдворении из страны после 1 ноября всех нелегальных иммигрантов, включая 1,73 млн афганцев.