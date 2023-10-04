4 октября, 11:14

В ЮАР ввели ограничения на розничную продажу куриных яиц

Это связано с нехваткой, вызванной массовым уничтожением домашних птиц в результате эпидемии птичьего гриппа

ПРЕТОРИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Торговые сети ЮАР ввели ограничения на продажу куриных яиц из-за их нехватки, вызванной массовым уничтожением домашних птиц в результате эпидемии птичьего гриппа. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Покупатель имеет право приобрести не более шести яиц, отмечает она. Однако введенные ограничения пока не смогли стабилизировать национальный рынок куриных яиц, дефицит которых в торговых сетях увеличивается.

В ходе нынешней вспышки птичьего гриппа в ЮАР уже ликвидировано 7,5 млн кур, или почти 30% от их общего количества. Эпицентром вспышки стала столичная провинция Гаутенг. Правительство в экстренном порядке выдает сейчас лицензии на импорт куриного мяса и яиц, чтобы справиться с их дефицитом. 

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