Мониторинговый комитет ОПЕК+ проводит встречу для оценки ситуации на рынке нефти

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором страны альянса оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке. Об этом ТАСС рассказал источник в одной из делегаций.

"Встреча только что началась", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти.

В этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

За несколько часов до встречи комитета Россия и Саудовская Аравия заявили о продолжении реализации дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца года будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с). А Россия продолжит снижение поставок нефти на 300 тыс. б/с.

Общая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года.