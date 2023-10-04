Правительство Литвы одобрило отказ от монет номиналом 1 и 2 евроцента

Если конечная цена, которую должен заплатить клиент, будет сведена с 1 или 2 евроцентами, она будет округляться в пользу покупателя

ВИЛЬНЮС, 4 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы поддерживает инициативу государственного Lietuvos bankas ("Банк Литвы") отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента. Такая позиция была сформулирована на заседании правительства.

"Правительство поддерживает идею отказа от самых мелких монет, но предлагает обсуждающему вопрос парламенту доработать соответствующий законопроект", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета.

Монеты номиналом 1 и 2 евроцента были бы изъяты из обращения, а также введены правила округления цен. Если конечная цена, которую должен заплатить клиент, будет сведена с 1 или 2 евроцентами, она будет округляться в пользу покупателя, с 3 или 4 евроцентами - в пользу продавца.

Правительство предлагает все эти нюансы оговорить не в дополнении к закону о циркуляции евро, а в отдельном законодательном акте. Кабинет также считает, что округление должно касаться не только физических, но и юридических лиц.