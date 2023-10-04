Минсельхоз может разработать план приобретения сельхозтехники на газомоторном топливе

По словам замглавы ведомства Андрея Разина, в настоящее время в агропромышленном комплексе на газомоторном топливе работают порядка 15 тыс. автомобилей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России оценивает возможности разработки плана приобретения сельхозтехники на газомоторном топливе для аграриев. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, выступая на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

"Мы сейчас совместно с Минпромторгом ведем работу по отдельным планам приобретения отечественных и белорусского производства тракторов со скидкой. Я уверен, мы через какое-то время придем к плану приобретения техники на газомоторном топливе, в рамках которого будут балансировать и производственные задачи с точки зрения гарантированного спроса, и наши финансовые обязательства в части соблюдения и сопровождения мер государственной поддержки", - сказал он.

"Такую работу - по крайней мере, на первом этапе - нам совершенно точно придется делать, а дальше мы рассчитываем, что рынок постепенно сам стабилизирует баланс спроса и потребления и будет более стабильно развиваться", - добавил Разин.

По словам замминистра, в настоящее время в агропромышленном комплексе на газомоторном топливе работают порядка 15 тыс. автомобилей, около 4 тыс. используют природный газ.

"Тенденция по массовому внедрению газомоторного топлива по отрасли агропромышленного производства - сегодня пока позитивный тренд есть. Но нам бы хотелось, чтобы это было гораздо более динамично, пока есть различного рода ограничения", - отметил Разин.