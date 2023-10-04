В "Дзене" появились автоматические субтитры для видео

Автоматическая расшифровка звука уже доступна в интерфейсе плеера по клику на кнопку "Субтитры"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Автоматические субтитры на русском языке для видео стали доступны для пользователей платформы "Дзен". Об этом говорится в сообщении сервиса.

"Технологии распознавания речи в обновленном видеоплеере Дзена автоматически генерируют субтитры на русском языке. Теперь пользователи платформы смогут смотреть видео без звука благодаря функции синхронного текста", - сказано в сообщении.

Видеоплеер в "Дзене", как отмечается, расшифровывает аудиодорожку в момент произнесения фразы. Автоматическая расшифровка звука уже доступна в интерфейсе плеера по клику на кнопку "Субтитры", а внешний вид текста тоже можно изменить в настройках видео. Для этого нужно перейти в меню "Параметры субтитров". "Технология расшифровки работает в десктопной и мобильной версиях Дзена, а также в приложениях платформы для iOS и Android", - отмечается в сообщении.