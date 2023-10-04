Минэнерго Казахстана рассчитывает на согласование энергетической стратегии ШОС

Глава министерства Алмасадам Саткалиев предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу с привлечением заинтересованных ведомств и научных кругов государств организации

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Казахстан рассчитывает на успешное согласование стратегии развития энергетической кооперации стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2030 года, разработанной по инициативе главы республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе прошедшего в Астане Энергетического форума ШОС.

"Уверен, что мы сможем успешно согласовать данный документ с учетом интересов всех государств-членов для дальнейшего его подписания на <...> саммите глав государств ШОС в июне 2024 года в городе Астана", - сказал Саткалиев.

Он предложил в этой связи сформировать постоянно действующую рабочую группу с привлечением заинтересованных ведомств и научных кругов государств организации.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов, выступая на форуме, поддержал идею о разработке стратегии, отметив, что в новых геополитических условиях взаимодействие между странами ШОС в области ТЭК, представляет наибольший интерес. В июле Токаев предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития, отмечал президент.

Документ предусматривает сотрудничество стран ШОС в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии, атомной энергетике, угольной промышленности и энергосбережении.