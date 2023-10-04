Сенатор не исключил введение ответственности за повышение цен на ГСМ для аграриев

По мнению Александра Двойных, ситуация с ростом цен на ГСМ в этой уборочной кампании начнет исправляться

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Парламентарии могут обсудить вопрос установления на законодательном уровне ответственности за срыв посевной или уборочной кампании, в том числе из-за необоснованного повышения цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Что касается цен на ГСМ, нас эта ситуация крайне возмущает <...>. Я думаю, сейчас ситуация [с ростом цен на ГСМ] в этой уборочной кампании начнет исправляться. Но в последующем, я думаю, может быть, даже законодательно обсуждать какую-то ответственность", - сказал он на конференции, посвященной вопросам доступа фермерской продукции на полки крупных торговых сетей.

Сенатор добавил, что "это точно не государственные подходы, когда у нас в опорных сельскохозяйственных регионах есть проблемы с физическим наличием ГСМ, а не то чтобы вопрос по ценам".

"Этой темой мы занимаемся и, поверьте, будем еще более жесткую позицию занимать. Потому что, нам казалось, что мы договорились", - сказал Двойных. Он напомнил, что еще в начале посевной кампании было проведено несколько заседаний с участием Минсельхоза, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы, "где договорились о подходах". "И то, что у нас ряд компаний решили не государственные задачи решать, а свою валютную выручку наращивать, мы это тоже увидели", - подчеркнул Двойных.

По словам главы комитета, на последнем совещании в Минсельхозе, в котором принимали участие и представители министерства энергетики, парламентариев убеждали, "что никаких колебаний не будет". "Мы протокольно это все зафиксировали. Но раз на уровень президента уже все вышло, там будут решения приниматься более жесткие, мы здесь Минсельхоз поддержим полностью в такой работе", - добавил глава комитета СФ.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщало, что ряд регионов России отмечает рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о проблемах с наличием горючего у аграриев и выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что российские нефтяные компании обещали на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной.