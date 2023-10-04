Платформу для топливных карт Университета Иннополис испытали на АЗС

Разработку включили в реестр отечественного ПО, сообщили в пресс-службе вуза

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Блокчейн-платформа для корпоративных топливных карт, разработанная в Университете Иннополис, прошла испытания на АЗС. Разработка включена в реестр отечественного ПО, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Решение CardLedger, разработанное в Университете Иннополис, позволяет разным сетям АЗС и топливным операторам вести единую базу данных операций по корпоративным топливным картам, чтобы исключить несогласованность информации между несколькими контрагентами, ускорить процесс финансовых взаиморасчетов и исключить дополнительные затраты. Разработка включена в реестр отечественного ПО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для теста специалисты Университета Иннополис создали на платформе личный кабинет сети ТАИФ-НК АЗС и личный кабинет другой тестовой сети АЗС-партнера, провели тестовые заправки по созданным корпоративным топливным картам. "После заправки фактические данные по каждому этапу заправки отправлялись на платформу, где фиксировались в виде транзакции в блокчейн-сеть между тремя участниками: ООО "ТАИФ-НК АЗС", партнер сети АЗС и Университет Иннополис", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта Лидирующего исследовательского центра в области систем распределенного реестра Университета Иннополис Адель Хайруллин отметил, что тестирование прошло успешно. "Все транзакции завершились с ожидаемым результатом: либо были приняты и заправка прошла, либо было выведено сообщение, что заправка не разрешена по какой-то причине - не хватает баланса, превышен лимит и тому подобное. Они были записаны в блокчейн-сеть и отображались в личном кабинете всех сторон. Таким образом мы проверили возможность платформы фиксировать транзакции сразу между несколькими участниками топливного рынка и использовать карты разных партнерских АЗС", - цитирует пресс-служба Хайруллина.

В пресс-службе уточнили, что CardLedger - первая в России децентрализованная процессинговая платформа для корпоративных топливных карт на базе блокчейна. Децентрализованный подход позволяет участникам топливного рынка работать напрямую друг с другом, исключив посредников в виде топливных операторов, берущих комиссию за свои услуги.

Платформа разработана на базе другого решения Университета Иннополис - первой в мире формально-верифицированной системы распределенного реестра InnoChain. Проект реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий и содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис.