"Кортрос" впервые в РФ построит частные дома по проекту комплексного освоения территории

Строительство предполагается начать в 2025 году и завершить в течение 15 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Девелопер "Кортрос" планирует возвести индивидуальное жилье (ИЖС) в рамках проекта комплексного освоения территории "Горнощитский" в Екатеринбурге, сообщил ТАСС генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Это будет первая подобная интеграция в строительной отрасли России.

"До 200 га может быть выделено под ИЖС и малоэтажное строительство в рамках "Горнощитского". Мы отдельно сейчас проектируем сами домики, формат и технические решения по инженерному обеспечению. ИЖС будет интегрировано в логику развития района в целом, такого не было еще ни в одном проекте комплексного освоения территории", - сказал он.

Район Горнощитский планируется построить на 800 га на территории, ограниченной улицей Лучистая, рекой Шиловка, Полевским трактом, улицей Перспективная и ЕКАД. На этом участке "Кортрос" планирует возвести 4,43 млн кв. м недвижимости, в том числе 3,7 млн кв. м жилья. Строительство предполагается начать в 2025 году и завершить в течение 15 лет.

В первые 3-5 лет будет создаваться основная коммунальная и транспортная инфраструктура. В следующие 10 лет, по словам Киселева, предстоит построить "ядро нового района".

В проекте района Горнощитский "Кортрос" планирует использовать технологии цифрового строительства и ноу-хау в области энергоэффективности: фасады домов будут оборудованы солнечными панелями, которые позволят снизить общедомовое потребление сетевой электроэнергии до 10% за счет возобновляемого источника.

ГК "Кортрос" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Девелопер участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, использует механизмы государственно-частного партнерства, создавая возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми.