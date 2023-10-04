Путин и премьер Бангладеш примут участие в торжественной церемонии на АЭС "Руппур"

Президент РФ примет участие в режиме видео-конференц-связи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по ВКС примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщает пресс-служба Кремля.

"5 октября президент РФ совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", - говорится в сообщении.