4 октября, 12:02,
обновлено 4 октября, 12:11

Путин и премьер Бангладеш примут участие в торжественной церемонии на АЭС "Руппур"

Президент РФ примет участие в режиме видео-конференц-связи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по ВКС примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщает пресс-служба Кремля.

"5 октября президент РФ совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", - говорится в сообщении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБангладешРоссияШейх Хасина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация