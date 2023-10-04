МИД Венгрии сообщил о строительстве со Словенией трубопровода между странами

По нему из Италии сможет поступать СПГ, сообщили в ведомстве

БУДАПЕШТ, 4 октября. /ТАСС/. Венгрия заключила со Словенией соглашение о сооружении трубопровода между двумя странами, по которому сможет получать сжиженный природный газ (СПГ), поступающий в морские порты Италии. Меморандум о взаимопонимании по этому вопросу подписали в Будапеште венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и словенский министр охраны окружающей среды, климата и энергетики Боян Кумер.

"В соответствии с этой договоренностью мы построим в течение двух лет интерконнектор, соединяющий наши трубопроводные системы, по которому мы сможем транспортировать 440 млн куб. м природного газа в год в обоих направлениях", - сказал на пресс-конференции глава МИД. Он отметил, что размер инвестиций с венгерской стороны в этот проект составит €75 млн.

"Соединение венгерской и словенской газопроводных систем внесет значительный вклад в повышение безопасности энергоснабжения Венгрии и обеспечит нам выход на итальянский газовый рынок, который до сих пор был недоступен, так что у нас появятся новые источники СПГ, помимо терминала в Хорватии", - отметил Сийярто.