Reuters: Финляндия хочет взять под контроль принадлежащую предпринимателям из РФ арену

По данным агентства, рассматривается возможность экспроприации арены, если российские бизнесмены откажутся добровольно продать свои доли

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Финляндии ищут способы взять под контроль принадлежащий российским предпринимателям стадион Helsinki Hall. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей МИД и Минюста Финляндии и мэра Хельсинки Юханы Вартиайнена.

По его информации, Финляндия надеется, что получится взять арену под свой контроль. Как утверждают представители МИД и Минюста, рассматривается возможность экспроприации арены, если российские бизнесмены откажутся добровольно продать свои доли, сообщает агентство. Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен заявил, что город надеется на добровольную продажу акций российскими владельцами. "Мы знаем, что ведутся активные переговоры о продаже арены, и надеемся, что сделка состоится как можно быстрее, чтобы вернуть арену в пользование жителей Хельсинки", - приводит агентство его слова.

В МИД Финляндии заявили, что несколько желающих выразили заинтересованность в приобретении арены, однако до тех пор в сложившейся ситуации любая попытка продажи будет заморожена судебными приставами Финляндии, пишет Reuters. Нынешние санкционные правила ЕС не предусматривают экспроприации замороженных активов, что может усложнить этот вариант, добавили в министерстве.

Около 45% акций стадиона, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других владельцев.