Биржевые цены на топливо вновь перешли к росту

Цена летнего дизеля выросла за день до 57,004 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России вновь перешла к росту после двухдневного снижения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 5,8% - до 57,004 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,34%, до 64,221 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 1,2%, до 56,151 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - до 58,587 тыс. рублей за тонну.

Стоимость зимнего дизеля обновляет рекорд третий день подряд - на торгах в среду она выросла на 0,16%, до 73,096 тыс. рублей за тонну.

Между тем топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 10,57% - до 69,506 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 1,55%, до 36,051 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 8,15%, до 27,74 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,36% - до 21,573 тыс. руб. за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 4 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что на всех уровнях обсуждается тема частичного снятия запрета экспорта топлива, дальнейшие решения по регулированию топливного рынка вскоре будут обнародованы.