Новак: все страны ОПЕК+ исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти

Вице-премьер отметил, что Саудовская Аравия еще дополнительно снизила добычу на 1 млн б/с, а Россия сократила поставки нефти на экспорт еще 300 тыс. б/с

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, в том числе и Россия, полностью исполняют свои обязательства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" после заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

"По итогам обсудили и констатировали факт, что те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 млн б/с добровольно странами - участницами соглашения, исполняется в полном объеме", - сказал он.

Новак также отметил, что Саудовская Аравия еще дополнительно снизила добычу на 1 млн б/с, а Россия сократила поставки нефти на экспорт еще 300 тыс. б/с. Действие этих мер продлится до конца года. "Россия исполняет в полном объеме. Мы всегда были привержены тем обязательствам, которые берем на себя, и август тому не исключение, и сентябрь, - подчеркнул вице-премьер. - И конечно, Саудовская Аравия, объявив дополнительное сокращение на 1 млн б/с к тому, что было принято по квотам, исполняет свои обязательства и внесла существенный вклад в ситуацию с балансировкой рынка".

Он добавил, что страны ОПЕК+ договорились мониторить ситуацию на нефтяном рынке. "В ноябре, на следующем заседании, мы будем смотреть на текущую ситуацию и, если понадобится, будем корректировать соответствующие решения", - заключил Новак.

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с мая 2023 года и до конца 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия заявили о продолжении реализации дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца текущего года будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Россия продолжит снижение поставок нефти на 300 тыс. б/с.