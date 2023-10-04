Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным

В 2023 году наблюдается рекордный прирост спроса на нефть, который обеспечивается необходимым предложением, заявил вице-премьер

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован благодаря действиям стран ОПЕК+, в 2023 году наблюдается рекордный прирост спроса на нефть, который обеспечивается необходимым предложением. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Такие совместные меры [стран ОПЕК+] привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимым предложением. В этом году, кстати, наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в целом в мире - 102,4 млн б/с, прирост 2,4 млн б/с. Очень прилично, раньше было около 1 млн б/с", - сказал он.

Ранее Новак сообщил, что Россия приняла решение продолжить сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с, чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков. В свою очередь Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК+, также решила продолжать добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем - до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

ОПЕК в своем сентябрьском отчете прогнозировала, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 году на 2,4 млн б/с и на 2,2 млн б/с в 2024 году. В абсолютном значении показатели могут составить 102,1 млн б/с в 2023 году и около 104,3 млн б/с в 2024 году. В следующем году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая поддержат спрос на нефть.