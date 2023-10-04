Новак заявил, что ситуация на топливном рынке РФ стабилизируется

Запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн после введения запрета на экспорт, а цены снижаются, отметил вице-премьер

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ситуация на топливном рынке РФ стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн после введения запрета на экспорт, а цены снижаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что к такому выводу пришли участники его сегодняшнего совещания с руководителями нефтяных компаний.

"Главная мера, которая была принята, - это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке: у нас увеличились запасы где-то на 430 тыс. тонн за этот период. Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты, а на бирже - снижение цен от 16% до 20% в этот период", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия-24".

Новак также сообщил, что падение биржевых цен перешло на мелкий опт, почти во всех регионах стоимость топлива снизилась. "Что немаловажно, это снижение сейчас транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельхозтоваропроизводители, закупают нефтепродукты. И таким образом мы наблюдаем почти во всех субъектах РФ значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. И это тот критерий, тот результат, которого необходимо было достичь", - сказал он.

По словам вице-премьера, правительство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой продолжает следить за ситуацией. "Сегодня провели совещание с руководителями нефтяных компаний. Все привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами и стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене", - отметил Новак.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

Ранее сегодня глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что министерство пока не видит нерешаемых проблем с накоплением топлива из-за запрета его экспорта и стремится не допустить остановки НПЗ. По его словам, тема частичного снятия запрета экспорта топлива пока обсуждается на всех уровнях, а дальнейшие решения по регулированию топливного рынка будут скоро обнародованы.