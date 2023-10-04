Во "Вкусно - и точка" заявили, что рост цен затронет только бургеры

Это связано с аналогичным повышением для них ставки НДС, отметили в компании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с 1 октября повысила цены на бургеры на 10%. В пресс-службе сети ТАСС пояснили, что это связано с аналогичным повышением для них ставки НДС, отметив, что компенсировать повышение НДС за счет других позиций меню не планируется.

"Согласно письму Федеральной налоговой службы, с октября 2023 года НДС на бургеры вырос с 10% до 20%. Бургеры - это основа меню "Вкусно - и точка", при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке", - рассказали в компании.

"Учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, то есть на разницу между старой и новой ставкой НДС", - добавили в сети ресторанов.

Во "Вкусно - и точка" подчеркнули, что, несмотря на любые изменения, принципом работы компании остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса. "Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться высочайшим качеством продукции", - указали в пресс-службе.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 64 регионах страны. Компания, пришедшая на смену сети McDonald's, постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: сейчас открыты уже более 860 точек сети.