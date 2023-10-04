"Курганмашзавод" увеличил прибыль в 2022 году на 45%

Прибыль предприятия составила 755,2 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты) по итогам 2022 года увеличил чистую прибыль на 45% до 755,2 млн рублей, большую часть планируется направить на покрытие убытка прошлых лет, следует из материалов компании.

"Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, в размере 755,16 млн рублей распределить следующим образом: 37,7 млн рублей - направить на формирование резервного фонда, 233,2 млн рублей - направить на выплату дивидендов, 484,19 млн рублей - направить на покрытие убытка прошлых лет", - говорится в опубликованном решении акционеров. В 2021 году прибыль предприятия составила 519,1 млн рублей.

Также акционеры приняли решение увеличить уставный капитал "Курганмашзавода" (по данным базы СПАРК на декабрь 2022 года - 1,09 млрд рублей) на 900 млн рублей путем допэмиссии обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. "Способ размещения - закрытая подписка", - уточняется в материалах компании.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков государств мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.