В Москве в рамках МАИП появятся новые производства

На предприятия смогут трудоустроиться около 4,3 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инвесторы возводят в Москве промышленные и инфраструктурные объекты в рамках 13 масштабных инвестиционных проектов, так в городе появятся производства лекарств, ветеринарных медицинских изделий и лифтового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сейчас в рамках 13 масштабных инвестпроектов уже ведутся строительно-монтажные работы. Благодаря этому в городе появятся производства лекарственных средств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования, а также инженерный центр электроники и другие объекты. Под их размещение город выделил 38,5 гектара земли. На новые предприятия смогут трудоустроиться около 4,3 тыс. человек", - прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что общая площадь объектов превысит 300 тыс. кв. м. Они находятся на разных стадиях строительства. Так, один из столичных мясоперерабатывающих заводов завершает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков.

"Благодаря новым объектам предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту, а вырученные средства направить на развитие производства и увеличение объемов выпуска продукции. Там будет организовано 20 рабочих мест. Корпуса разместятся на востоке города на земельном участке площадью 0,24 га", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С 2016 года город развивает особую форму сотрудничества с бизнесом - передает в аренду земельные участки для строительства производственных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов. В прошлом году инвесторам начали предоставлять землю в аренду без торгов по льготной ставке один рубль в год.

"Договоры аренды земельных участков с инвесторами для реализации масштабных инвестпроектов были заключены в период с 2017 по 2022 год. Два из них - по льготной ставке один рубль в год. Так, участок площадью 0,14 га предоставлен производителю автокомпонентов. На западе города 2,6 га выделены для строительства второй очереди производства мясных и мясорастительных консервов", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.