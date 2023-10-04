Путин: мир избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу

Президент подчеркнул, что такое будущее мало кому может понравиться

СИРИУС, 4 октября. /ТАСС/. Мир постепенно избавляется от диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

"Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", - сказал Путин. Он подчеркнул, что такое будущее мало кому может понравиться. "И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим", - добавил он.