Сумму ущерба по иску о водной блокаде Крыма попросили увеличить на 399 млн рублей

Речь идет о дополнительных расходах республики, связанных с водообеспечением региона после перекрытия Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Крым принял на рассмотрение ходатайство властей региона об увеличении суммы ущерба при водной блокаде полуострова со стороны Украины на 399,6 млн рублей. Об этом сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"В судебном заседании в рамках дела о взыскании ущерба в результате организации Украиной водной блокады Крыма арбитражным судом РК принято к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым сумма ущерба увеличена на 399,6 млн рублей. Таким образом, общий объем заявленного нами ущерба составляет 152 млрд 622 млн 372 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС помощник спикера, речь идет о дополнительных расходах республики, связанных с водообеспечением Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала. Следующее судебное разбирательство по иску состоится 25 октября.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале. Сумма требований по иску пока составляет 152,2 млрд рублей.

Водная блокада

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.