Сийярто заявил, что ЕС требует от Венгрии не покупать газ у России

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, при этом Евросоюз не оказывает никакой помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей

БУДАПЕШТ, 4 октября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза требует от Венгрии покупать как можно меньше нефти и газа у России, однако не оказывает никакой помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром охраны окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером.

Венгрия находится "под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России", отметил глава МИД. "Однако, - продолжил он, - параллельно с этим давлением они не оказывают финансовой поддержки, чтобы мы могли осуществлять закупки из других источников".

Сийярто отметил, что ЕС отказывается финансировать модернизацию и увеличение мощности трубопроводов в Центральной Европе, ссылаясь на то, что через 15 лет газ якобы будет заменен на альтернативные источники энергии и выйдет из энергетического баланса развитых стран. "Приоритетом для нас является разрешение ситуации не через 15 лет, а в следующем году. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы Европейский союз предоставил финансирование", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что Брюссель не имеет права диктовать членам ЕС, каким образом они должны формировать свой энергетический баланс, то есть делать выбор в пользу тех или иных источников энергии. "Вопрос энергоснабжения - не политический вопрос, а вопрос физической реальности", - напомнил Сийярто. По его словам, поставки нефти или газа зависят не от политической позиции страны, а от маршрутов трубопроводов, протянутых на ее территорию от нефтяных и газовых месторождений.

Задача диверсификации

В то же время глава МИД подтвердил нацеленность Венгрии на диверсификацию источников и маршрутов поставок сырья. В 2023 году страна впервые получила газ из Азербайджана, в перспективе планирует закупать его у Турции, Туркмении, Катара. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, руководство Евросоюза явно решило "отрезать Европу от российских энергоносителей" и Венгрия "не в силах остановить это сейчас". Поэтому, пояснял он, правительство ставит перед собой задачу "уменьшить негативные последствия этого решения Брюсселя".

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций ЕС. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.