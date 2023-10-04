Электросамокаты Whoosh начали оснащать шлемами

Опция уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пользователи кикшерингового сервиса Whoosh смогут арендовать электросамокаты с защитными шлемами, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами", - сказали в пресс-службе.

Такая опция уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате. А сами шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. "В следующем сезоне такие самокаты появятся в большинстве городов присутствия сервиса", - добавили в Whoosh.

Планируется, что в начале сезона 2024 года около 30% парка Whoosh будет оборудовано шлемами, а в 2025 году - 70-80%. "Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появляется кнопка - отстегнуть шлем. Это бесплатная возможность для пользователей, которые при старте поездки имеют выбор: надевать шлем или нет. Мойка и дезинфекция шлемов будет производиться в рамках регулярного технического обслуживания электросамоката", - уточнили в компании.