Каждая пятая фирма в ФРГ не исключила отказа от соцсети X после прихода Маска

После того как бизнесмен стал владельцем соцсети, 43% респондентов стали публиковать в ней меньше сообщений или полностью отказались от этой практики

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Каждая пятая германская компания, зарегистрированная в соцсети X (ранее Twitter), рассматривает возможность отказаться от использования этой платформы после ее приобретения Илоном Маском. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, опубликованные германской ассоциацией цифровой индустрии Bitkom.

Возможность удалить свой профиль с платформы рассматривают 21% участвовавших в исследовании фирм. 43% респондентов сообщили, что после того как Маск стал во главе соцсети, они стали публиковать в ней меньше сообщений или полностью отказались от этой практики. 36% опрошенных компаний стали реже пользоваться рекламными услугами на платформе, а 74% выступают за ужесточение контроля над соцсетью.

Генеральный директор Bitkom Бернхард Роледер связал такие результаты с увеличением на платформе количества ложных новостей и разжигающих ненависть высказываний, а также с распространением там крайних политических идеологий. По его оценкам, эти тенденции привели к распространению "неопределенности среди многих компаний" в Германии. В репрезентативном опросе приняли участие 604 германские фирмы, штат каждой из которых насчитывает более 20 сотрудников. Исследование проводилось с 31 июля по 10 сентября.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В соответствии с обещаниями, озвученными до покупки платформы, Маск начиная с ноября 2022 года снял несколько громких блокировок с аккаунтов консервативных политиков и журналистов. В частности, снова стал доступен аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Однако бывший президент отказался возвращаться в соцсеть.

На платформе был также отменен запрет на дезинформацию, связанную с коронавирусом, а в апреле из ее правил были убраны особые запреты, касающиеся агрессии в адрес трансгендеров. Вместо этого в силу вступил общий запрет на агрессивное поведение в соцсети.

Агентство Bloomberg сообщило в мае, что нынешняя стоимость соцсети оценивается на две трети ниже той цены, по которой ее приобрел бизнесмен.