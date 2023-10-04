Сбер начал продавать бриллианты для инвестиций и украшений

Ценообразование в инвестиционных драгоценных камнях зависит от веса, формы, цвета и качества, уточнили в банке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк начал продавать бриллианты для инвестиционных целей или изготовления украшений, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Клиенты Сбера теперь могут купить в банке бриллианты. Первые покупатели уже приобрели несколько драгоценных камней, чтобы сделать из них ювелирные изделия для личного пользования. Бриллианты также могут стать хорошей инвестицией по примеру сбережений в золоте", - сообщили в банке.

В банке пояснили, что ценообразование в инвестиционных драгоценных камнях более сложное. "Если у золота учитывается только вес, у бриллиантов имеют значение вес, форма, цвет и качество. Каждый камень уникален. Если после покупки бриллиант не остался на ответственное хранение у производителя, при обратной продаже потребуется его повторная экспертиза", - отметили в Сбере.

Директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков напомнил, что недавно в Госдуму был внесен законопроект о бессрочной отмене НДС при покупке физлицами бриллиантов в банках. По его словам, это повысит интерес к этому продукту со стороны потребителей.