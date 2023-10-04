ОАЭ в ближайшее время запустят одну из крупнейших в мире солнечных электростанций

Она позволит стране сократить выбросы углекислого газа на 2,4 млн тонн в год, заявил генеральный директор компании TAQA Джасем Хусейн Табет

АБУ-ДАБИ, 4 октября. /ТАСС/. Национальная энергетическая компания Абу-Даби TAQA планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию одну из крупнейших в мире солнечных электростанций, которая позволит ОАЭ сократить выбросы углекислого газа на 2,4 млн тонн в год. Об этом заявил генеральный директор компании Джасем Хусейн Табет.

"Что касается возобновляемых источников энергии, то в течение нескольких недель мы откроем одну из крупнейших в мире солнечных фотоэлектрических станций. <...> Когда она заработает на полную мощность, это поможет сократить выбросы углекислого газа на 2,4 млн тонн [в год]", - сказал Табет, выступая на выставке ADIPEC в Абу-Даби.

По словам директора TAQA, произведенная на станции электроэнергия будет реализовываться по тарифной ставке 1,32 цента за кВт⋅ч, что сделает проект "одним из самых экономически эффективных в мире".

Строительство станции началось в 2020 году в районе Ад-Дафра, который расположен в столичном эмирате Абу-Даби. Наряду с компанией TAQA в реализации проекта принимают участие эмиратская Masdar, французская EDF Renewables и китайская Jinko Power.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она ставит целью широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ вложили более $40 млрд в такие проекты.