Путин поддержал идею преобразования олимпиады по финбезопасности в международное движение

С такой инициативой выступил студент из Бразилии во время дискуссии в рамках олимпиады

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу зарубежного студента о преобразовании Международной олимпиады по финансовой безопасности в международное движение.

Во время дискуссии в рамках этой олимпиады студент из Бразилии выступил с предложением о преобразовании ее в формат международного движения. "Знаете, это хорошая идея", - отреагировал глава государства.

"Конечно, мы будем поддерживать, безусловно, поддерживать все, что связано с этим видом деятельности (с международными движениями - прим. ТАСС), потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира", - отметил президент.

Он пояснил, что речь идет о той ситуации, которая сейчас сложилась во всем мире. "Имею в виду те сложные процессы, которые сейчас в мире происходят. Выстраивание отношений по одному из ключевых направлений взаимодействия, причем на широкой такой базе, на уровне специалистов, которые должны это делать, чрезвычайно важным является", - сказал Путин. "Поэтому полностью вашу идею поддерживаю", - еще раз повторил он.

"Как вас зовут?" - уточнил глава государства у своего собеседника. "Аугусто", - представился студент. "Будем считать, что инициатива Аугусто поддержана", - сказал Путин.