"Сибур" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 15,53 рубля на акцию

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 15,53 рубля на одну акцию, или 39,8 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 октября.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал на сумму 8,1 млрд рублей (или по 3,16 рубля на акцию) "Сибур" суммарно по результатам шести месяцев 2023 года направит на дивиденды 18,69 рубля на одну обыкновенную акцию, или в сумме 47,9 млрд рублей.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика применяется с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая несколько производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.