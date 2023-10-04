В МВФ считают, что Румынии нужны дополнительные реформы для снижения бюджетного дефицита

В следующие два года стране необходим рост дохода более чем на 2% ВВП, сообщили эксперты фонда

БУХАРЕСТ, 4 октября. /ТАСС/. Пакет бюджетно-налоговых мер, принятых недавно правительством Румынии, - это шаг в верном направлении, однако для снижения бюджетного дефицита необходимы дополнительные реформы, которые увеличили бы ВВП страны на 2%. К такому выводу пришла миссия Международного валютного фонда (МВФ) по Румынии.

"Необходимы другие налоговые реформы, чтобы увеличить доходы, повысить эффективность и корректность, - отмечается в пресс-релизе, опубликованном по итогам консультаций. - В последующие два года будет необходим рост доходов более чем на 2% ВВП, кроме доходов, предусмотренных недавним пакетом налоговых мер".

Эксперты МВФ считают, что главные меры, о которых должны были бы подумать румынские власти, - это устранение оставшихся налоговых льгот, привилегий и лазеек, дальнейшая оптимизация НДС, введение реформированного налога на недвижимость и использование налогово-бюджетной политики для содействия эффективному использованию энергии и поощрения перехода к углеродно-нейтральной экономике.

МВФ прогнозирует в этом году экономический рост Румынии в 2,3% и бюджетный дефицит в 6%. Недавно принятый пакет бюджетно-налоговых мер приведет к бюджетному дефициту в 5% ВВП в 2024 году, отмечают эксперты фонда, однако потребуются новые меры, чтобы этот показатель снизился, как было условлено с Еврокомиссией, до менее 3%. В среднесрочном плане румынская экономика достигнет потенциала роста в 3-3,25%, прогнозирует МВФ, а к концу 2024 года темпы роста инфляции снизятся с 7% до 4%.

Миссия МВФ находилась в Румынии с 22 сентября по 4 октября для консультаций с румынскими властями на основании статьи 4 Устава МВФ, уточняет агентство Аджерпрес. Такие консультации проводят периодически со всеми странами - участницами МВФ.