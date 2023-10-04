На Филиппинах заявили, что деловой климат в стране соответствует стратегическим целям РФ

Заместитель министра торговли и промышленности республики Сеферино Родольфо отметил, что "есть общая цель, которая заключается в содействии развитию двустороннего сотрудничества"

МАНИЛА /Филиппины/, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Деловой климат Филиппин создает хорошие условия для реализации стратегических целей России. Об этом заявил заместитель министра торговли и промышленности республики Сеферино Родольфо в ходе Российско-филиппинского делового форума, который прошел в Маниле при участии более 30 компаний.

По его словам, у двух стран "есть общая цель, которая заключается в содействии развитию двустороннего сотрудничества". "Текущий бизнес-климат Филиппин создает хорошие условия для реализации стратегических целей России. Рост ВВП Филиппин в настоящий момент демонстрирует наиболее серьезные темпы. В прошлом году экономика страны выросла на 7,6%. Совет по привлечению инвестиций отмечает, что объем инвестиций в экономику страны с января по август этого года составил 720 млрд песо ($12,7 млрд). Это на 104% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда объем инвестиций составил 352 млрд песо ($6,2 млрд)", - сказал он.

"Последняя наша встреча на Филиппинах состоялась в апреле 2017 года, и уже тогда у нас хорошо складывалось взаимодействие в формате межправкомиссии. Еще одна встреча прошла в августе 2022 года в Москве. В рамках нашего сотрудничества, несмотря на пандемию, нам удалось созвать совещание рабочей группы в марте 2021 года. Мы рассчитываем достичь серьезных результатов в ключевых областях наших интересов, прежде всего, в сфере зеленой энергетики", - добавил он.

Бизнес-форум состоялся в рамках третьего заседания Совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в столице Филиппин 5 октября. Российская деловая миссия представлена такими предприятиями, как "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другими.