Гидроэнергетические проекты в Таджикистане помогут покрыть спрос всего региона

Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Сорбон Холмухаммадзода отметил, что ожидается прирост выработки электроэнергии в объеме 375 МВт

ДУШАНБЕ, 4 октября. /ТАСС/. Реализация совместных гидроэнергетических проектов в Таджикистане позволит в будущем удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Узбекистане и других странах региона. Об этом заявил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Сорбон Холмухаммадзода на Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

"В освоении гидропотенциала Таджикистана активное участие принимают страны ШОС. К примеру, с Узбекистаном создано совместное акционерное общество по строительству и эксплуатации гидроэлектростанции в бассейне реки Зерафшан Таджикистана. <…> Планируется, что вырабатываемая на станциях электроэнергия в краткосрочной перспективе будет направлена на покрытие растущего спроса в Узбекистане, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе - и в другие страны региона", - сказал замминистра. Он также отметил, что реабилитируются наиболее крупные ГЭС в республике и ожидается прирост выработки электроэнергии в объеме 375 МВт.

Виртуальная церемония запуска совместного строительства ГЭС на реке Зеравшан в Айнинском районе Таджикистана состоялась в 2022 году в Ташкенте с участием президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Проект предусматривает возведение Яванской ГЭС стоимостью $282 млн и второй ГЭС на реке Фандарья стоимостью $270 млн, общая мощность которых составит 320 МВт. Обе ГЭС, как планируется, будут вырабатывать порядка 1 400 млн кВт⋅ч электроэнергии в год.