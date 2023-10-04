На АЭС "Руппур" в Бангладеш началась подготовка к загрузке топливных имитаторов

Торжественная церемония завоза ядерного топлива состоится в четверг

РУППУР /БАНГЛАДЕШ/, 4 октября. /ТАСС/. АЭС "Руппур" в Бангладеш, которую строит Россия, готовится к загрузке топливных имитаторов в первый энергоблок. Об этом рассказал российским журналистам эксперт отдела тепломонтажных работ реакторного отделения Алексей Жуковский.

"Сейчас идет подготовка к загрузке в реактор топливных имитаторов. Это изделие, которое в точности повторяет топливный элемент, но не имеет самого топлива. Такая операция позволит обкатать все технологическое оборудование, провести все процедуры", - сказал Жуковский.

"Пройдет загрузка имитационной зоны в реактор, затем пройдет холодная и горячая обкатка, тогда мы подтвердим готовность к загрузке ядерного топлива в первый реактор АЭС "Руппур", - добавил эксперт. "Это будут ювелирные операции. Это займет несколько месяцев", - отметил он.

После этого в реактор будет загружено настоящее топливо. Торжественная церемония завоза свежего ядерного топлива на АЭС "Руппур" состоится в четверг, 5 октября. В мероприятии по видео-конференц-связи (ВКС) примут участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Кроме того, в церемонии будет участвовать руководство Росатома.

Первую в Бангладеш АЭС строят на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы республики города Дакка. Станция проектируется и сооружается по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.