Минфин выплатил купон на 8,4 млрд рублей по евробондам с погашением в 2042 году

Выплаты произвели в соответствии с указом президента "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году в сумме 8,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 8,4 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), - сказано в сообщении.

Выплаты произведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".