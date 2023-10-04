Власти Грузии к 2030 году намерены приблизить ВВП к уровню стран Центральной Европы

Национальная служба статистики ранее сообщила, что рост реального ВВП страны во втором квартале составил 7,5% против 7,1% за аналогичный период годом ранее

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. ВВП Грузии на душу населения к 2030 году приблизится к среднему показателю стран Центральной и Восточной Европы. Об этом в парламенте заявил вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили.

"В 2023 году ожидается, что внутренний валовой продукт на душу населения составит 21,4 тыс. лари, то есть $8,1 тыс. К 2025 году показатель должен превысить 25 тыс. лари и превысить $9,5 тыс. Согласно прогнозу, ожидается, что к 2028-2030 году Грузия должна приблизиться к среднему показателю стран Центральной и Восточной Европы", - сказал он.

Глава Минэкономики подчеркнул, что главной проблемой властей остается безработица, однако она из года в год сокращается.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщила, что рост реального ВВП Грузии во втором квартале составил 7,5% против 7,1% за аналогичный период годом ранее. Объем ВВП с апреля по июнь составил 19,2 млрд лари (около $7,4 млрд).