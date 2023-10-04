Бюджет РФ в январе-сентябре выплатил нефтяникам 1,138 трлн рублей по топливному демпферу

Выплаты из бюджета в сентябре стали максимальными с начала года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бюджет России в январе - сентябре 2023 года выплатил нефтяным компаниям по демпферному механизму 1,138 трлн рублей, что на 38% меньше аналогичного уровня прошлого года, следует из данных Минфина. За девять месяцев 2022 года они составили 1,8 млрд рублей.

При этом выплаты из бюджета в сентябре стали максимальными с начала года - 298,7 млрд рублей. Однако согласно подсчетам ТАСС, за сентябрь нефтяные компании РФ не должны были получить выплаты по демпферу. Аналогичные данные называли ранее и в исследовательской группе "Петромаркет". По их подсчетам, общий объем выплат, которого лишатся нефтяники, составит 145 млрд рублей - около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей по дизтопливу.

Источник ТАСС в отрасли пояснил, что последняя статистика Минфина показывает объем выплат бюджета в сентябре за август. Агентство направило запрос в пресс-службу Минфина.

За август российский бюджет нарастил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу на 68,3% - до 185,9 млрд рублей. В январе выплаты составили 47,9 млрд рублей, в феврале - 108,7 млрд рублей, в марте - 96,7 млрд рублей, в апреле - 107,2 млрд рублей, в мае - 103,5 млрд рублей, в июне - 78,6 млрд рублей, а в июле нефтяники получили 110,4 млрд рублей.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%. Между тем в конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о предложении скорректировать демпфирующий механизм за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября.