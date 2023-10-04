Google представил умные часы Pixel Watch 2

Новые часы оснащены четырехъядерным процессором, в них встроили Gmail и Google Календарь

ТАСС, 4 октября. Google представил новую версию умных часов - Pixel Watch 2. Трансляция ежегодного мероприятия Made by Google велась на официальном сайте корпорации.

Новые часы оснащены четырехъядерным процессором. Заряд устройства позволяет им продержаться на одной зарядке до суток с постоянно включенным экраном. Сама зарядка также стала быстрее - так, 12 часов работы эквивалентны 30 минутам зарядки.

В часы встроили Gmail и Google Календарь. Небольшие обновления получили встроенные сервисы YouTube Music, Google Карты и Google Ассистент. Появились функции, которые приходят на помощь человеку, если он попал в затруднительное положение. К примеру, это медицинская информация.

Google также встроил в часы три сенсора, которые позволят носящему их лучше следить за своим состоянием здоровья. Первый, как и в часах предыдущего поколения, измеряет пульс, но на 40% лучше, чем раньше, благодаря встроенному искусственному интеллекту. То же касается сенсора температуры тела. Нововведением является сенсор электрической активности кожи.

Обновление получил дизайн и материалы, из которых состоит гаджет - так, в частности, защитное стекло еще больше покрывает устройство, чем раньше. Оно, по заверениям представителей корпорации, ощущается еще легче и комфортнее при ношении.