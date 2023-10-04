"Россети" в 2023-2024 годах инвестируют более 15 млрд рублей в проекты в Пермском крае

В общей сложности компания введет в работу свыше 1,3 тыс. км линий электропередачи и около 420 МВА новой трансформаторной мощности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2023 году направит около 7 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов в Пермском крае, на 2024 год объем инвестиций запланирован на уровне свыше 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи губернатора региона Дмитрия Махонина и генерального директора электросетевого холдинга Андрея Рюмина.

В общей сложности будет введено в работу более 1,3 тыс. км линий электропередачи и около 420 МВА новой трансформаторной мощности, уточняется в сообщении.

В ходе встречи стороны рассмотрели комплекс мер для обеспечения бесперебойного электроснабжения региона, вопросы тарифного регулирования, реализацию проектов федерального значения.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти заинтересованы в развитии энергетической отрасли в регионе и поддерживают внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества услуг для населения и предприятий. "Новые инфраструктурные и промышленные объекты Прикамья нуждаются в дополнительных мощностях. Для того чтобы эту потребность закрыть, нужно постоянно актуализировать инвестиционную программу "Россети Урал - Пермэнерго". Электросетевой комплекс региона должен развиваться с учетом новых потребностей", - отметил губернатор.

По словам Андрея Рюмина, Пермский край входит в число наиболее развитых субъектов РФ, обладает многоотраслевой промышленной инфраструктурой и является важным транспортным узлом. "Деятельность группы "Россети" в Прикамье сфокусирована на обеспечении надежного электроснабжения региональных потребителей и на проектах, имеющих значение для всей страны", - отметил он. В частности, до конца 2024 года "Россети" проведут реконструкцию сетевой инфраструктуры 6-110 кВ в зоне строительства скоростной автотрассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург".

Вместе с тем продолжится реализация других мероприятий инвестиционной программы, в том числе модернизация энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение Березниковско-Соликамского промышленного узла.

Энергетики группы "Россети" участвовали в подготовке к 300-летию Перми, обеспечив электроэнергией новые спортивные, культурные, транспортные, социальные объекты. Результаты этой работы важны и для качественного электроснабжения города в перспективе, отмечает компания. Сейчас дочерняя компания "Россети Урал" завершает мероприятия для технологического присоединения к сетям здания Пермской художественной галереи - одного из крупнейших музейных проектов в России. Комплекс будет запитан от трансформаторной подстанции с панорамным остеклением, позволяющим увидеть высокотехнологичное оборудование.

О готовности к осенне-зимнему периоду

Также Андрей Рюмин отметил, что сейчас первоочередной задачей является подготовка сетевой инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. К 1 октября все основные мероприятия завершены, запасы оборудования и комплектующих сформированы. Плановая стоимость ремонтной программы в Пермском крае в этом году составила около 2,5 млрд рублей.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.