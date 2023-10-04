В Приамурье предложили развивать международные ТОР по опыту Белоруссии

Зампред правительства Амурской области Павел Пузанов отметил, что МТОР будет покрывать отдельные участки, нацеленные на создание высокотехнологичных производств

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Опыт Белоруссии по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Великий камень" совместно с Китаем можно следует взять в качестве примера при создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов.

"Международная практика показывает, что очень интересен опыт Белоруссии. У них есть проект "Великий камень". Его надо изучить. Они сделали внутри территории определенную землю, где своим национальным законодательством прописали упрощенный режим для китайского инвестора", - сказал он.

Пузанов подчеркнул, что в белорусской ОЭЗ работает не только упрощенный визовый режим, но и упрощенный режим валютного регулирования. По его словам, именно такие меры позволили компаниям быстро запустить свои проекты на территории. "Подобное надо и нам делать", - отметил он.

Зампред уточнил, что МТОР в Амурской области будет покрывать не единую площадь, а отдельные участки, нацеленные на создание высокотехнологичных производств. Практической основой может стать уже существующая трансграничная агломерация Благовещенск - Хэйхэ. "Мы, в первую очередь, говорим не просто об иностранных инвестициях, а о создании совместных предприятий и компаний, которые могут быть локализованы и в Благовещенске, и в Хэйхэ", - объяснил он.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму этой осенью. Глава министерства Алексей Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.