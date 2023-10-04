Бензин в России за неделю в среднем подешевел на 24 копейки

По данным Росстата, снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 62 регионах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 25 сентября по 2 октября 2023 года снизились на 24 копейки - до 55,68 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 21 копейку и составили 51,41 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 31 копейку, до 56,16 рубля за литр, стоимость Аи-98 снизилась на 14 копеек и составила 68,31 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 9 копеек, до 64,9 рубля.

По данным Росстата, снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 62 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Карелия и Омской области - на 2,5% и 2,3% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,3% и 0,2% соответственно

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 55,92 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 62,35 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 74,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,13 до 61,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,65 до 62,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,5 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 25 сентября по 1 октября снизился на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 756,9 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива снизился на 0,4% и составил чуть более 1,542 млн тонн.