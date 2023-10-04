Запасы зерна в сельхозорганизациях России на 1 сентября снизились на 6,4%

Показатель уменьшился до 39,924 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на 1 сентября 2023 года уменьшились на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 39,924 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы за отчетный период снизились на 9,4%, до 28,809 млн тонн, запасы кукурузы выросли на 10,2%, до 609,3 тыс. тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в январе - августе текущего года реализовали 39,332 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 42,9% больше, чем годом ранее.

В том числе за восемь месяцев 2023 года реализация пшеницы достигла 30,401 млн тонн, что на 46,5% выше показателя годом ранее. Кукурузы было реализовано 4,902 млн тонн, что на 26,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

При этом в августе 2023 года реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении возросла на 2,3%, до 8,329 млн тонн, в том числе пшеницы - на 1,3%, до 6,477 млн тонн. При этом кукурузы продано 252 тыс. тонн, что на 17,4% больше, чем годом ранее.