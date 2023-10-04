Google представил новые смартфоны Pixel с Android 14

Компания будет семь лет обеспечивать на смартфонах поддержку операционной системы Android, обновления безопасности и текущие функции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Google представил четвертое поколение смартфонов Pixel - Google Pixel 8 и 8 Pro. Устройства работают на новейшей операционной системе Android 14. Кроме того, компания будет семь лет обеспечивать поддержку на смартфонах операционной системы Android, обновления безопасности и текущие функции. Смартфоны оснащены новым чипом Google Tensor G3 третьего поколения. Об этом было объявлено во время трансляции ежегодного мероприятия Made by Google, которая велась на официальном сайте корпорации.

Технические характеристики

Базовый Pixel 8 имеет 6,2-дюймовый OLED-дисплей, который на 40% ярче (пиковое значение - 2 000 нит), чем экран его предшественника. В Pro-версии реализован 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей от Google с пиковой яркостью в 2 400 нит.

Оба смартфона оснащены новым процессором Google Tensor G3, который работает с чипом безопасности Titan M2. Представители Google провели параллель с чипом в Pixel 6 на примере моделей машинного обучения, которые могут быть запущены на девайсе - Tensor G3 в Pixel 8 увеличил их число более чем в два раза.

Смартфон Pixel 8 получил 8 Гб оперативной памяти и 128, 256 Гб постоянной памяти, а Pixel 8 Pro - 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб памяти. Новые Pixel держатся на одной зарядке свыше 24 часов и свыше 72 часов в режиме сверх-экономии энергии.

Задние камеры гаджетов - 50-мегапиксельные, Pro-версия также оснащена пятикратным оптическим зумом. Фронтальные камеры - 10,5-мегапиксельные. Все камеры могут записывать видео в 4K с частотой кадров до 60. С тыльной стороны Pixel 8 Pro рядом с камерой добавился датчик температуры, который может изменять ее при контакте с любым предметом.

Линейка Pixel 8 также может распознавать речь человека независимо от того, на каком языке он говорит - и переводить ее в текст. Количество поддерживаемых языков на мероприятии не уточнили.

Цены на новые смартфоны Google в США стартуют от $699 на стандартный Pixel 8 до $999 на Pixel 8 Pro, они будут доступны с 12 октября.

Android 14

Представленная вместе с новыми девайсами операционная система Android 14 доступна владельцам смартфонов Pixel уже с 4 октября. ОС поддерживает функцию Ultra HDR при съемке в режиме широкого динамического диапазона (High Dynamic Range, HDR). Режим HDR отвечает за баланс темных и светлых участков на изображениях.

При выборе обоев на смартфонах с новой ОС можно использовать генеративный ИИ, благодаря чему пользователь сможет "нарисовать" уникальные обои. Эта опция пока присутствует только в новейших смартфонах Pixel 8 и 8 Pro.

Google встроил в Android 14 функцию Health Connect - она синхронизирует данные между приложениями Android для фитнеса и здоровья. В новой ОС стала мощнее лупа для слабовидящих пользователей. Android 14 также более интуитивно взаимодействует со слуховыми аппаратами.