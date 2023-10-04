Объем ВВП России за II квартал 2023 года превысил 39 трлн

Относительно I квартала 2023 года показатель вырос на 8,6%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем ВВП России за II квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 трлн 392,4 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Ранее статслужба подтвердила предварительную оценку роста ВВП России в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%.

Рост физического объема ВВП сложился за счет увеличения внутреннего конечного спроса на 10,1% по сравнению со II кварталом 2022 года при сокращении чистого экспорта, сообщает Росстат.