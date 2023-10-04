Источник: Совкомбанк до конца 2023 года может выйти на IPO на Московской бирже

В кредитной организации сообщили, что Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совкомбанк может провести IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже до конца 2023 года, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"До конца года, ориентировочно - в декабре. Вероятнее всего, это будет IPO cash in, где средства от размещения пойдут на развитие банка. Исходя из размеров банка, это может быть крупнейшее размещение на рынке", - сообщил собеседник ТАСС.

В кредитной организации в свою очередь ТАСС сообщили, что Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет. "В 2020 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций, которые планировалось разметить путем открытой подписки, и Совкомбанк ежегодно продлевал сроки размещения в ожидании момента, когда будет подходящая рыночная конъюнктура. В соответствии с законодательством, если акции не размещены в течение трех лет с даты регистрации выпуска акций, в целях дальнейшего размещения необходимо зарегистрировать новый выпуск акций", - отметили в банке.