В России предложили нормативно урегулировать параллельное проектирование и строительство

По словам генерального директора ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карена Оганесяна, предпосылки для такой работы и соответствующий опыт у строителей уже есть, но соответствующую инициативу нужно проработать законодательно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Практику параллельного проектирования и строительства необходимо нормативно проработать и создать под нее законодательную базу. Такое мнение высказал генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян в ходе международного строительного форума и выставки 100+ Technobuild.

"По итогам форума нужно подготовить предложение, чтобы законодательно дать возможность регионам и заказчикам параллельно проектировать и строить", - сказал он.

По словам Оганесяна, предпосылки для такой работы и соответствующий опыт у строителей уже есть, но соответствующую инициативу нужно проработать законодательно.

"Например, нормативно уже можно выполнять подготовительные работы до получения разрешения на строительство, что значительно ускоряет процесс. А практика параллельного проектирования придаст дополнительные возможности для еще большего ускорения и повышения эффективности реализации строительных проектов", - пояснил он ТАСС.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в начале 2021 года. Ей передан контроль над строительством социальных объектов, финансируемых из федерального бюджета России, зачастую долгостроев.