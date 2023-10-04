Нидерландская компания представила в Монако самую скоростную частную подлодку

Трехместная субмарина Super Sub способна развивать скорость в 18,5 км/ч, погружаться на глубину в пределах 300 м, совершать резкие повороты с креном, быстро подниматься и опускаться под углами до 45 градусов, пишет издание New Atlas

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Нидерландская компания U-Boat Worx в ходе прошедшего в Монако яхт-шоу представила самую высокоскоростную и сверхманевренную частную подводную лодку. Об этом сообщило издание New Atlas.

По его сведениям, трехместная субмарина Super Sub является "самой быстрой из когда-либо созданных частных подводных лодок". Длина ее корпуса составляет 6,5 м, она способна развивать скорость в 18,5 км/ч, погружаться на глубину в пределах 300 м, совершать резкие повороты с креном, быстро подниматься и опускаться под углами до 45 градусов. Аппарат оснащен бортовой батареей, которая обеспечивает до 8 часов плавания. Установленные на субмарине системы связи, освещения и жизнеобеспечения способны функционировать в автономном режиме до 96 часов. Подлодка оснащена системой безопасности, предусматривающей, к примеру, контроль за глубиной погружения и автоматическое всплытие на поверхность.

Концепция Super Sub была разработана в 2021 году, в следующем 2022 году дизайн подлодки подвергся доработке. Аппарат сконструирован так, что из его кабины можно "наслаждаться широким панорамным видом" и наблюдать за морскими обитателями.

Лодка пока изготовлена лишь в одном экземпляре, однако компания U-Boat Worx планирует построить еще несколько таких субмарин в следующем году. Цена Super Sub составляет $5,44 млн.