Генсек ООН призвал реформировать глобальные институты

Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир и международное сообщество сильно изменились за последние несколько лет и что ООН "предпринимает важные шаги, чтобы преобразовать методы своей работы"

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести реформу глобальных институтов.

"Несмотря на стоящие перед нами чрезвычайно серьезные вызовы, я испытывал воодушевление [во время недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН]. Все без исключения лидеры говорили о важности многосторонних решений. Но в то же время один лидер за другим говорили мне, что наши нынешние многосторонние институты не справляются со своей задачей, и призывали провести реформы", - сказал он, представляя Генеральной Ассамблее доклад по теме "Наша общая повестка".

По словам Гутерриша, резкая критика звучала в связи с "несоответствием институтов глобального управления экономическим и политическим реалиям". "Выражалась глубокая обеспокоенность состоянием планеты и климата, которые мы оставим после себя молодежи и будущим поколениям. И вновь раздавались призывы к разработке новых принципов и ограничений в сфере новых технологий", - добавил генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что мир и международное сообщество сильно изменились за последние несколько лет и что ООН "предпринимает важные шаги, чтобы преобразовать методы своей работы".