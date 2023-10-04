В Госдуму внесли законопроект о льготной ставке НДС на семена для посевной

Ставку предлагают снизить до 10%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в Госдуму законопроект об установлении пониженной налоговой ставки НДС в размере 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур для сохранения темпов развития отечественной селекции, а также для повышения уровня импортонезависимости по семенам. Поправки вносят в Налоговый кодекс РФ. Документ размещен в электронной базе парламента.

Доктриной продовольственной безопасности РФ установлено пороговое значение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции - не менее 75%. Сейчас доля обеспеченности семенами составляет не более 60%, указывают авторы документа.

Вместе с тем, по определению Верховного суда РФ, семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны облагаться НДС по налоговой ставке в размере 20% при их реализации, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции (переработки) и не предназначены для пищевых и кормовых целей. Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, предприниматели обеспокоены этим определением Верховного суда, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу. Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром, подчеркнул депутат.

Ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур приведет к снижению темпов развития отрасли семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания, считают авторы документа.